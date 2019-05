Le groupe belge Besix construit un nouveau complexe ferroviaire au coeur de Riga

Le groupe belge de construction Besix a remporté un important contrat ferroviaire à Riga, la capitale de la Lettonie, a-t-il indiqué vendredi, confirmant une information des médias lettons. Avec un partenaire local, le groupe donnera à la gare centrale une apparence plus moderne et érigera aussi un nouveau pont surplombant la Dvina sur une distance d'un kilomètre.

L'ensemble du contrat représente plus de 430 millions d'euros. Il comprend notamment la construction de la nouvelle gare, qui doit devenir un hub multimodal, et d'un pont au-dessus de la rivière pour le trafic ferroviaire, les piétons et les cyclistes.

Besix est le principal entrepreneur du projet, qui est exécuté avec l'entreprise lettone ReRe Buve. L'Union européenne finance l'essentiel du chantier. Les travaux devraient être achevés en 2026.

Le projet fait partie du "Rail Baltica Project", qui vise à intégrer les Etats baltes au réseau ferroviaire européen ainsi qu'à relier entre elles les villes d'Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius et Varsovie. Il s'agit du plus gros projet d'infrastructure dans la région depuis 100 ans.