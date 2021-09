Le gouvernement Vivaldi veut 80% de taux d’emploi d’ici 2030, mais quelle est la situation actuelle ?

Au premier trimestre de 2021, le taux d’emploi pour les 20-64 ans s’élevait à 69% en Belgique, selon les données Statbel . Par taux d’emploi, on entend le rapport entre la population en âge de travailler et le nombre de personnes qui ont effectivement un emploi. Ce chiffre donne une idée de la participation effective à l’emploi d’une population qui pourrait potentiellement travailler.

En comparant le taux d’emploi par catégories d’âge, on constate que les personnes âgées entre 55 et 64 ans sont moins actives que les personnes entre 25 et 54 ans. Les personnes de plus de 55 ans qui se retrouvent au chômage ont en effet souvent des difficultés à retrouver un emploi. Leurs années d’expérience sont souvent synonymes de coûts plus élevés pour les entreprises et ces dernières préfèrent alors la jeune concurrence, moins chère.

L’économiste Philippe Defeyt de l’Institut pour un Développement Durable explique aussi qu’environ 60% des chômeurs entre 55 et 64 ans sont au chômage depuis plus de 5 ans. "Sans vouloir les abandonner, il vaut peut-être mieux, dans un premier temps en tout cas, s’intéresser aux chômeurs âgés qui le sont depuis peu et étudier pourquoi et comment des milliers de chômeurs de 55-64 ans retrouvent aujourd’hui déjà un job", propose-t-il.