Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson se scinde en deux

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé vendredi qu’il allait séparer ses produits d’hygiène et médicaments sans ordonnance du reste de ses opérations pour donner naissance à deux entreprises cotées en Bourse. Le titre de J&J grimpait de plus de 3,5% à Wall Street dans les échanges électroniques après cette annonce et avant l’ouverture de la place new-yorkaise.