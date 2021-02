Le géant pharmaceutique américain Catalent veut installer son pôle de développement européen à Charleroi

Charleroi peut s’appuyer sur le pharmaceutique pour son redéploiement économique. Ce secteur est en plein boom dans la région et plus précisément dans le BioPark de Gosselies. Catalent, une entreprise américaine qui occupe 15.000 personnes dans le monde et dont le chiffre d’affaires pèse trois milliards de dollars vient encore de racheter Delphi Genetics. Cette société de biotechnologie carolo a récemment fait parler d’elle parce qu’on y développe un traitement contre le Covid. Cette pépite wallonne est spécialisée dans la thérapie génique. Cette technologie de pointe consiste à introduire des gènes dans l’organisme pour traiter certaines maladies comme les cancers. La société carolo qui fait essentiellement de la production en tant que sous-traitant vient donc d’être rachetée pour 55 millions d’euros.

Quatorze candidats étaient dans la course. Catalent l’a finalement emporté. Ce géant pharmaceutique basé au New Jersey veut faire de Gosselies son pôle de développement européen. Catalent y a déjà racheté MaSTherCell pour 315 millions de dollars l’année dernière et plus récemment une filiale de Bone Therapeutics. La société américaine construit également deux zones de production en terre carolo.

Cette croissance du Biopark devrait permettre de créer pas mal d’emplois à l’avenir. Une excellente nouvelle dans une zone de développement économique encore très marquée par la fermeture de Caterpillar dont l’ancien site se situe à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de Delphi Genetics.