Le gaz fait un bond de 10% en quelques heures : les prix de l’énergie atteignent des sommets en Europe, irréversible ?

Déclic - Les prix de l'énergie battent des records/Marie-Claude Pietragalla/Les loups... Au sommaire de Déclic ce soir, les prix de l'énergie qui battent des records en Europe. On tentera de comprendre avec l'économiste Philippe Ledent comment on en est arrivé là et surtout quelles sont les perspectives pour les mois à venir. Dans ce contexte, certains plaident aujourd'hui pour une baisse de la TVA. Mais à qui cela profiterait-il le plus ? C'est la question du jour d'Arnaud Ruyssen Notre grande invitée ce soir est une femme qui danse. Marie Claude Pietragalla sera sur la scène du Cirque royal demain soir pour présenter son nouveau spectacle. Elle y danse 40 ans de carrière avec une grâce absolue. Gros plan également ce soir sur l'ARN messager. Avant la pandémie, on n'en avait jamais entendu parler ...Et pourtant c'est une technologie révolutionnaire ! L'infectiologue Belkhir nous expliquera toutes les portes que cela ouvre dans le domaine de la biologie, bien au-delà de l'enjeu des vaccins. Les loups deviennent-ils un problème ? De nouvelles attaques, attribuées à des loups, ont eu lieu cette semaine dans le Limbourg sur des poneys et sur une vache. De quoi relancer le débat sur la coexistence entre ces animaux sauvages et les animaux d'élevage qui constituent des proies potentielles.