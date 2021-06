Le franchiseur immobilier We Invest lève 4,5 millions d'euros

La scale-up immobilière We Invest a réalisé une levée de fonds de 4,5 millions d'euros auprès d'investisseurs publics et privés, indique-t-elle mercredi. Parmi ces investisseurs figurent Ardent Invest, finance & invest.brussels, LeanSquare (Noshaq) et Sambrinvest.

Le réseau immobilier de We Invest souhaite poursuivre ses investissements dans le développement technologique de produits et dans le 'scaling' de son modèle. La scale-up veut également ouvrir plusieurs nouvelles agences en Belgique, s'ancrer en Flandre et s'exporter à l'étranger.

"Depuis sa fondation en 2014, We Invest a développé entièrement sur fonds propres une approche inédite du modèle de l'agence immobilière différenciée, centrée sur l'humain et axée sur le développement de produits technologiques et de services commerciaux et marketing destinés à ses clients membres qui sont des professionnels de l'immobilier", précise la société.

La scale-up entend aussi ouvrir plusieurs nouvelles agences en Belgique. Actuellement, We Invest se concentre activement sur le développement de la Flandre et à son exportation à l'étranger. We Invest compte notamment ouvrir à terme 25 agences au nord du pays.