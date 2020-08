Le Forem s'adresse aux jeunes: plus de 11.500 emplois sont disponibles en Wallonie

Malgré la crise du coronavirus, les entreprises continuent à recruter et, dans plus d'un quart des offres, aucune expérience n'est exigée, rappelle le Forem, qui lancera la semaine prochaine une campagne de communication d'un mois à destination des jeunes.

"Parmi les 41.606 postes à pourvoir actuellement sur le site du Forem, 11.543 offres d'emploi n'exigent aucune expérience, ce qui représente de véritables opportunités pour les jeunes qui sortent des études", souligne le Forem.

Les études, clef du succès

Ce sont les métiers d'infirmier (509 postes), manœuvre en construction (255 postes), aide-soignant (239 postes), chauffeur poids lourds (221 postes) et électromécanicien de maintenance (206 postes) qui offrent actuellement le plus de possibilités d'emploi.

Le Forem rappelle au passage que les jeunes qui peuvent se prévaloir d'un diplôme s'insèrent plus rapidement et durablement sur le marché du travail. Les jeunes qui enregistrent le meilleur taux d'insertion dans un délai de six mois ont suivi des études: de niveau bachelier (79%), de l'enseignement technique et professionnel complémentaire (plus de 70%), en alternance (69%) et de niveau master (66%).