Le fonds Epimède investit dans nos sociétés technologiques

Le fonds Epimède est un fonds d’investissement pas tout à fait comme les autres: c’est un partenariat public-privé qui investit à long terme dans des sociétés technologiques qui sont établies dans l’espace francophone belge, donc à Bruxelles et en Wallonie. Mais pas dans de jeunes sociétés technologiques, donc pas dans des spin-off qui viennent de se créer dans nos universités.

Epimède intervient après, au second tour, comme on dit dans le monde et dans le jargon professionnel, dans des sociétés technologiques qui ont besoin de capitaux pour franchir un cap décisif dans leur développement.

"Ce sont des sociétés qui ont une certaine assise, mais qui à un moment donné de leur vie ont des besoins en capitaux qui sont assez importants, explique Marc Moles Le Bailly, président d’Epimède. Nous nous limitons alors, on est entre un et demi et cinq millions par dossier. On s’est rendu compte au fil des mois que nous avions pas mal de demandes, pas mal de sociétés qui pouvaient être intéressées, donc nous sommes partis avec un environnement qui est de 24 millions et on est aujourd’hui, après une décision du conseil, en 2018 à un montant de 50 millions".

À ce stade, Epimède est présent dans le capital de six sociétés technologiques, dont cinq sont des biotechnologiques. Et le fonds d’investissement joue un rôle actif dans les sociétés qu’il soutient. Les administrateurs envoyés par Epimède participent pleinement à la définition de la stratégie des entreprises soutenues, leur internationalisation, la mise en œuvre des plans de production, le recrutement du top management si nécessaire.

Ils ouvrent également leur carnet d’adresses. Avoir ce fonds d’investissement comme actionnaire, insiste Jean-François Pollet, cofondateur et CEO de la société Novadip, c’est aussi un gage de crédibilité: "Quand on voit le portefeuille d’Epimède, ils sont acteurs aussi dans cinq autres sociétés qui sont des sociétés tout à fait intéressantes dans des activités diverses. Le fait de pouvoir dire qu’Epimède s’est intéressé à notre projet le crédibilise".

Facteur de stabilité aussi, car l’horizon d’investissement d’Epimède est du long terme, du très long terme, entre huit et 12 ans.

Et de nombreuses sociétés technologiques sont susceptibles de faire appel au soutien financier de ce fonds d’investissement assez original. Il y en a plusieurs dizaines, qui ont toutes un potentiel de croissance significatif, et donc un potentiel très important en termes de création d’emplois.