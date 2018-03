Le fondateur d'Amazon devient la première fortune mondiale devant Bill Gates

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos a ravit à Bill Gates la première place du classement des milliardaires mondiaux publié mardi par le magazine Forbes.

Une fortune quasiment doublée

Grâce à la hausse des actions Amazon de 59% lors des douze derniers mois, Bezos a pratiquement doublé sa fortune qui est passée à 112 milliards de dollars (90,3 milliards d'euros), devançant ainsi le fondateur de Microsoft Bill Gates avec ses 90 milliards de dollars (72,5 milliards d'euros), indique le magazine.

Après le milliardaire Warren Buffet, qui a conservé sa troisième place, Arnault fait son entrée dans le Top 5 des plus grandes fortunes mondiales, gagnant sept places par rapport à l'édition précédente grâce à la hausse de l'euro, selon ce classement établi à partir des cours des actions et des taux de change.

Deux milliardaires chinois font leur entrée parmi les vingt plus riches au monde: Ma Huateng, patron du géant de l'internet Tencent, qui est devenu l'homme le plus fortuné d'Asie en décrochant la 17e place mondiale, et Jack Ma, l'emblématique fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, qui se hisse à la 20e place.

La chute du président américain

Parmi les grands perdants de cette année, le président américain Donald Trump a chuté de la 544e à la 766e place des milliardaires mondiaux avec une fortune estimée désormais à 3,1 milliards de dollars (2,5 milliards), soit 400 millions de moins qu'il y a un an au début de son mandat à la Maison Blanche.