Le fondateur de Nike offre près d'un milliard de dollars à une bonne œuvre

Phil Knight, le fondateur de la marque de sport Nike, a fait don cette semaine de près d'un milliard de dollars en actions Nike à une œuvre caritative. L'organisation philanthropique qui a reçu cette donation particulièrement importante n'a pas été précisée. Phil Knight et son épouse Penelope pourraient être liés à celle-ci.

Quelque 12 millions d'actions Nike ont ainsi été cédées, pour une valeur de 990 millions de dollars. La fortune de l'octogénaire s'élèverait à environ 32 milliards de dollars. Phil Knight avait déjà fait don de plusieurs centaines de millions de dollars à l'Université d'Oregon et à la Stanford University.

D'autres multimilliardaires américains ont, par le passé, versé des sommes comparables à de bonnes œuvres, comme le créateur de Microsoft Bill Gates et le célèbre investisseur Warren Buffett. Le mois passé, Jeff Bezos, numéro 1 d'Amazon et plus grosse fortune mondiale, annonçait qu'il allait investir deux milliards pour soutenir des projets d'éducation destinés aux plus pauvres ainsi que des programmes alimentaires et de maisons d'accueil pour sans-abri.