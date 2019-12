Le fondateur d’un site de cryptomonnaies meurt sans livrer ses mots de passe. Les clients demandent que le corps soit exhumé

C’est une histoire qui semble tirée d’un scénario de film à succès. Gerald Cotten, un Canadien de 30 ans, était le fondateur de QuadrigaCX, un site internet spécialisé dans l’échange de monnaies virtuelles du type Bitcoin. L’entreprise proposait à ses clients de convertir et de stocker ces monnaies virtuelles en ligne, dans un espace très sécurisé. 115.000 clients avaient déjà "déposé" leurs cryptomonnaies sur cette plateforme d’échange, une des plus importante du Canada. Problème : seul le fondateur connaissait les mots de passe pour accéder à ces portefeuilles virtuels… et le fondateur est mort il y a un an.

L’équivalent de 123 millions d’euros bloqués

En décembre 2018, Gerald Cotten est en visite à Jaipur, en Inde, pour participer à l’inauguration d’un orphelinat. Mais tout ne se passe pas comme prévu lors de ce voyage humanitaire. Le Canadien, atteint de la maladie de Crohn, meurt quelques heures après avoir été admis à l’hôpital. Il serait décédé soudainement suite à des complications liées à sa maladie.

Selon l’AFP, sa veuve, Jennifer Robertson, avait alors expliqué que son mari avait emporté dans la tombe les codes d’accès à son ordinateur portable crypté avec lequel il gérait sa compagnie depuis son domicile à Halifax, dans l’est du Canada. L’homme était, selon elle, le seul à connaître les codes qui permettaient d’accéder à l’équivalent de 123 millions d’euros en cryptomonnaies. Résultat : depuis la disparition de Gerald Cotten, l’argent déposé par 115.000 clients est bloqué.

Les clients se demandent si le fondateur est vraiment mort

Le 13 décembre dernier, les avocats représentant les clients de la plateforme ont écrit à la police fédérale canadienne. Ils demandent aux policiers "l’exhumation et l’autopsie post-mortem du corps de Gerald Cotten pour confirmer à la fois son identité et les causes de sa mort compte tenu des circonstances douteuses entourant la mort de Mr. Cotten et des pertes importantes pour les clients concernés". En clair : les clients veulent savoir si "Monsieur Cotten est vraiment décédé" poursuit la lettre. Le cabinet demande que le processus d’exhumation soit terminé d’ici le printemps 2020.