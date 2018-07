Le deuxième plus grand porte-conteneurs au monde à Anvers le 23 juillet

Le Costco Shipping Universe, soit le deuxième plus grand porte-conteneurs au monde, amarrera à Anvers le 23 juillet, a indiqué jeudi la société de développement du port dans un communiqué. Avec ses 400 mètres de long et 58,6 mètres de large, il s'agira du plus gros navire jamais vu dans la Métropole.

Si sa taille n'est pas si exceptionnelle, ce qui fait la particularité du Costco Shipping Universe est son énorme capacité de 21.237 équivalent vingt pieds (EVP), soit un millier de plus que ses concurrents de dimension semblable.

Dans le monde, seul l'OOCL Hongkong le surpasse, avec une capacité de 300 à 400 conteneurs de plus.

Le Costco Shipping Universe effacera des tablettes le Madrid Maersk (20.568 EVP), passé par Anvers en juin 2017.

Dès le lendemain de son arrivée, des navettes seront mises en place pour permettre au public d'admirer de plus près ce géant des mers.