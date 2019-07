Le coût du vieillissement va peser plus que prévu en Belgique

Le coût du vieillissement pour la Belgique augmente et le phénomène va s’accentuer: 3,8% du PIB, 17 milliards d'euros par an, dans les 20 ans à venir.

Ce coût est plus élevé que prévu, surtout pour les pensions et les soins de santé.

L'âge de la pension a été acté progressivement vers 66 puis 67 ans à l’horizon 2030, mais ce qui est à l’œuvre, c’est surtout un phénomène démographique plus ample qu’attendu. D’une part, un taux de natalité plus faible qu’espéré, donc moins de jeunes qui vont à terme arriver à l’emploi, et de l’autre — et ça, c’était attendu — plus de personnes qui, dans les prochaines années, vont arriver à la pension.

Philippe Donnay, commissaire au Plan, précise: "Cette législature qui vient de débuter depuis les élections du 26 mai va être marquée par un basculement en termes de contribution à la croissance : c’est que la population active, l’effet démographique va devenir négatif".

La population active va se mettre à peser négativement sur la création de richesse.

Tout reste à faire

Il y a de nombreuses manières de financer les pensions et la Commission européenne en avait proposé trois, trois piliers : d’abord, jouer sur l’âge de la pension, ça a été fait sous le gouvernement fédéral précédent, et ensuite dégager des marges budgétaires.

Mais ça n’a pas été fait, malgré une loi qui prévoyait une anticipation du vieillissement, une sorte de préfinancement. "On n’a jamais atteint les objectifs. Soyons très clairs, dégager des surplus n’est pas possible, ou alors de manière totalement imprévue. D’ailleurs, on est pour l’instant encore loin de l’équilibre structurel de nos projections", explique Philippe Donnay.

La troisième suggestion était de stimuler la croissance et la productivité de la Belgique pour doper les rentrées de l’État.

Mais le taux de participation au marché de l’emploi en Belgique est encore sous les 70% aujourd’hui, alors que les engagements de notre pays prévoyaient au moins 73%. Et donc, la conclusion de Philippe Donnay n’est pas du tout optimiste: "Tout reste quasi encore à faire. Encore deux chiffres : la croissance économique sur la prochaine législature sera de 1,3% en termes réels et les dépenses de l’État, surtout dues au vieillissement, vont augmenter de 1,8% par an en termes réels. Il y a un écart de 0,5% chaque année qu’il va falloir combler".

Ça veut dire que non seulement le vieillissement va peser plus que prévu dans les finances publiques, mais qu’en plus l’ensemble des dépenses de l’État belge va augmenter plus vite que ce que nous produisons.