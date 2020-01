Le contrat de vente pour l'usine Tesla en Allemagne a été signé

Deux mois et demi après l'annonce par Tesla de la construction d'une usine en Allemagne, l'accord de vente entre l'entreprise et le land de Brandebourg a été signé, ont indiqué mercredi les autorités locales. Le ministre-président du Brandebourg parle d'un pas important pour le projet. Tesla veut produire sur le site de Grünheide jusqu'à 500.000 voitures électriques par an à partir de juillet 2021 dont le modèle SUV Y et le Model 3.

La construction du site a suscité quelques remous au début du mois, car il sera situé dans une zone boisée. Selon des critiques, la déforestation pourrait constituer une menace pour la faune locale et l'approvisionnement en eau potable. Le patron de Tesla, Elon Musk, a pour sa part déclaré que ce n'était pas une zone naturellement boisée et que l'usine ne prendrait "qu'une petite place", environ 300 hectares.

L'agence forestière du Brandebourg avait estimé le prix du terrain à 41 millions d'euros mais le montant de la transaction finale n'est pas connu.