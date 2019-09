Le constructeur du F-35 en visite: l'industrie aéronautique belge joue son va-tout

Le constructeur du F-35, Lockheed Martin est en visite chez nous. Une visite de quelques jours à la rencontre des industriels de l’aéronautique belge et, notamment, ce vendredi, dans les hangars de production de la Sonaca à Gosselies. Un déplacement pour tenter de rassurer et peut-être conclure un protocole d’accord pour une production de pièces de leurs avions de chasse en Belgique.

Une lettre co-signée de l’industrie aéronautique

Dans un courrier envoyé mi-juillet, que nous avons pu consulter, les trois grandes entreprises de l’aéronautique que sont Asco, Sabca et Sonaca ont rédigé une lettre adressée à Lockheed Martin. Un courrier dans lequel, de manière conjointe, ces trois entreprises se disent prêtes à travailler ensemble, chacune dans son domaine de prédilection. Une lettre co-signée pour faire avancer le projet et se rapprocher le plus rapidement d’une signature de contrat.

Par cette missive conjointe, les entreprises jouent en quelque sorte leur va-tout. Ils signifient surtout que les mois d’attente commencent à se faire long depuis la signature du contrat F-35 avec l’Etat belge et que l’industrie s’impatiente de se mettre au travail.

Mais pour ce faire, ces productions confiées aux entreprises belges doivent encore être scellées dans un "business case", un contrat béton qui déterminerait noir sur blanc les termes et les conditions de productions.