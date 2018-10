Le constructeur de bus VDL prévoit une nouvelle usine de production à Roulers

Le constructeur de bus VDL veut construire une nouvelle usine à Roulers, dans le zoning Beveren-Krommebeek. L'ensemble de la production de Roulers déménagerait vers ce nouveau site, indiquent jeudi la West-Vlaamse Intercommunale (WVI) et la ville de Roulers. L'information a été confirmée par le groupe.

Pendant un certain temps, une parcelle de 8 hectares a été réservée dans le zoning. "La ville de Roulers et WVI sont donc ravies de la décision d'achat du site et de la confirmation des projets du groupe néerlandais VDL d'y bâtir 'une usine du futur' où seront produits les bus électriques", a déclaré le bourgmestre Kris Declercq. "Cela garantit des emplois à long terme."

"Il est en effet prévu d'y construire un nouveau site de production", confirme le directeur de VDL Bus Roulers Peter Wouters. "Nous voulons un site moderne et neutre en émissions de CO2, dans lequel nous produirons des bus électriques."

Le groupe précise que les emplois sont assurés pour l'avenir et qu'il reste profondément ancré à Roulers.