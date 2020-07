Le Conseil national du travail veut un passage total aux éco-chèques électroniques

Le Conseil national du travail (CNT) demande un passage total aux éco-chèques électroniques d’ici la fin 2020, indique jeudi le CNT dans un communiqué. Le Conseil s’est prononcé pour un "passage définitif et total vers les éco-chèques électroniques".

En concertation avec les émetteurs, le Conseil demande par conséquent qu’un arrêté royal fixant la date ultime de validité des éco-chèques papier soit adopté et publié au moment le plus opportun et au plus tard fin 2020. La dernière émission papier devrait avoir lieu le 31 décembre 2020 et ces derniers éco-chèques papier conserveraient la durée de validité prévue de deux ans.