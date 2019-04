Le conseil des ministres l'a approuvé: les salaires pourront augmenter de 1,1%

Les salaires peuvent augmenter de maximum 1,1% en plus de l'indexation cette année et la suivante. Le conseil des ministres a en effet approuvé mardi soir l'arrêté royal qui fixe la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux à 1,1%. Le gouvernement fédéral dit "respecter ses engagements" en faveur du pouvoir d'achat.

Les syndicats et les employeurs sont parvenus mardi à un accord au sein du Conseil national du travail (CNT) sur la mise en oeuvre de l'accord salarial. Le gouvernement fédéral a pris connaissance des textes relatifs à l'accord interprofessionnel (AIP) 2019-2020 et "se réjouit" de cet accord qui "garantit la paix sociale et prévoit d'importantes avancées", indique-t-il.

L'accord prévoit notamment l'augmentation des salaires de 1,1% pour les années 2019 et 2020, en complément de l'indexation automatique, et la hausse du salaire minimum de 1,1% à partir de juillet.

Le conseil des ministres a approuvé mardi en première lecture l'arrêté royal sur les augmentations de salaire de 1,1%. "Nous allons maintenant assurer la mise en oeuvre rapide et concrète des accords, de manière à garantir la sécurité des employés, des entreprises, des travailleurs indépendants et des bénéficiaires d'allocations. Nous allons également commencer à préparer le projet de loi pour utiliser l'enveloppe bien-être", ajoute le ministre de l'Emploi Kris Peeters. "Enfin, je vais ratifier les conventions collectives dès qu'elles auront été signées par les partenaires sociaux."