Le commerce de luxe: comment expliquer une telle croissance?

Le marché des produits personnels de luxe pesait 260 milliards de dollars dans le monde en 2017. Selon le cabinet de consultance Bengs, ce chiffre d’affaires pourrait grimper de 6 à 8% cette année, deux fois plus que la croissance économique mondiale. Pour Frédéric Rollin, stratégiste chez Pictet Asset Management, c'est le retour d'une forte demande.

Cette hausse de la demande est surtout constatée en Asie où les croissances de ventes sont particulièrement fortes, avec notamment des consommateurs chinois qui, après une période 2015-2016 plutôt médiocre, sont en train de revenir à l’achat sur les produits de luxe. "Non seulement sur les objets, les montres et les voitures par exemple, mais aussi sur l’expérience à travers, par exemple, le tourisme ou les croisières", explique Frédéric Rollin. "Ça, c’est un secteur qui est en très forte croissance, celui du luxe de l’expérience."

Les codes traditionnels du luxe restent très classiques : excellence du produit, désirabilité, rareté et, aussi, une personnalisation de plus en plus poussée pour le client.

Modernisation interne et externe

Cependant, la plupart des marques de luxes ont plus ou moins raté le virage du commerce en ligne, ou en tout cas elles s’y sont mises très tard. Longtemps, la boutique a été privilégiée pour vendre le luxe. Les choses ont doucement commencé à bouger, une forme de rattrapage s’est mise en place, avec également une présence accrue sur les réseaux sociaux.

Pour Frédéric Rollin, ce rattrapage est intéressant car il a même lieu en interne. "Les grandes entreprises du luxe ont souvent mis en place en interne des systèmes informatiques plus performants, notamment dans le lien entre la production et les boutiques, qui aujourd’hui est beaucoup plus efficace qu’avant." La modernisation est donc générale, à la fois dans le dialogue avec le client, qui maintenant passe par Internet, mais aussi en interne dans ces sociétés-là, qui sont plus efficaces.

Cette meilleure efficacité les rend aussi plus rentables. Grâce à l'essor de leur présence en ligne, les marques de luxe séduisent de plus en plus de jeunes adultes, les fameux Millennials, pas forcément riches d’ailleurs. Ils peuvent parfaitement compléter leur équipement jean T-shirt avec une paire de lunettes solaires de grande marque pour vivre, eux aussi, cette expérience client, la fameuse expérience du luxe.