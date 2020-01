L'année 2019 n'aura pas été des plus réjouissantes pour le secteur anversois du diamant. On a échangé dans la métropole pour un total de 37 milliards de dollars de diamants bruts et taillés, soit 20% de moins que l'année précédente.

A titre de comparaison, le volume est similaire aux années de la crise financière 2009 et 2010.