Le chômage toujours au plus bas depuis fin 2008 dans la zone euro, à 8,3%

Le taux de chômage pointait en juin à 8,3% dans la zone euro, tout comme en mai, selon les données de l'Office statistique européen Eurostat mardi. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone depuis décembre 2008.

Le taux de chômage est également resté stable dans l'ensemble de l'Union européenne par rapport au mois de mai, stagnant à 6,9%. Il s'agit cette fois du taux le plus bas enregistré dans l'UE28 depuis plus de 10 ans, soit mai 2008.

Les taux de chômage les plus faibles en juin dernier ont été enregistrés en République tchèque

Selon Eurostat, en juin, 17,105 millions de citoyens étaient au chômage dans l'Union, dont 13,570 millions pour la zone euro. Sur base annuelle, le chômage a baissé de 1,657 million de personnes parmi les 28 et de 1,146 million dans la zone euro.

Dans le détail, les taux de chômage les plus faibles en juin dernier ont été enregistrés en République tchèque (2,4%) et en Allemagne (3,4%), tandis que les plus élevés l'ont été en Grèce (20,2% en avril) et en Espagne (15,2%).

Comparé à juin 2017, le taux de chômage a été revu à la baisse dans tous les Etats membres. Chypre (passé de 11 à 8,2%), le Portugal (de 9,1% à 6,7%), la Croatie (de 11,1 à 9,2%), l'Estonie (de 6,8 à 4,9%) et l'Espagne (de 17 à 15,2%) ont connu les plus importantes évolutions.

Concernant le chômage des moins de 25 ans, il est aussi en baisse sur base annuelle tant dans l'UE28 (-386.000 unités) que dans la zone euro (-266.000 unités). Il s'établissait en juin à 15,2% dans la première et à 16,9% dans la seconde, contre respectivement 16,8 et 18,9% un an auparavant.