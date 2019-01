Le chômage en baisse à 7,9% en novembre dans la zone euro, au plus bas depuis 2008

Le taux de chômage dans la zone euro s'est établi en baisse en novembre, à 7,9%, son niveau le plus faible depuis octobre 2008, a indiqué mercredi l'office statistique européen Eurostat. Un chiffre en baisse par rapport à octobre 2018 (8,0%) ainsi que novembre 2017 (8,7%). Dans l'Union européenne, le taux de chômage est resté stable par rapport au mois d'octobre, à 6,7%, et inférieur à celui de novembre 2017 de 7,3%.

Eurostat estime qu'en novembre 2018, 16,491 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE28, dont 13,040 millions dans la zone euro.

Les taux de chômage les plus faibles ont été enregistrés en Tchéquie (1,9%), en Allemagne (3,3%) et aux Pays-Bas (3,5%). La Belgique enregistre un taux moyen de 5,6%. Les taux de chômage les plus élevés ont, quant à eux, été relevés en Grèce (18,6% en septembre 2018) et en Espagne (14,7%).

Sur un an, le taux de chômage a baissé dans tous les États membres, à l'exception de l'Estonie où il est resté stable. Les baisses les plus marquées ont été observées en Croatie (de 10,0% à 7,8%), en Grèce (de 20,8% à 18,6% entre septembre 2017 et septembre 2018) et en Espagne (de 16,5% à 14,7%).