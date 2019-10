Le chômage économique des ouvriers augmente depuis trois trimestres: pourquoi?

La Belgique affiche une croissance économique relativement robuste, le chômage continue à reculer. Mais attention, il y a des signaux préoccupants, par exemple la hausse du chômage économique.

Selon les calculs du secrétariat social Acerta, le chômage économique des ouvriers augmente depuis trois trimestres. Certes, cette hausse intervient après deux années (2017 et 2018) où le chômage économique a été particulièrement faible. Mais en 2019, il rebondit à cause du ralentissement de la croissance, constate d’Amandine Boseret, juriste au secrétariat social Acerta : "On a, en effet, par rapport aux chiffres de la Banque Nationale, remarqué que l’économie belge est en légère baisse, ce qui fait que l’activité économie est légèrement freinée et que dès lors il y a plus de travailleurs qui doivent être mis au chômage temporaire".

Le chômage temporaire

Pour les entreprises, le chômage temporaire permet de ne pas licencier les salariés en prévoyant que l’activité va redémarrer, peut-être, quelques semaines ou quelques mois plus tard ? Amandine Boseret : "Tout à fait… Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le chômage temporaire n’est pas une mauvaise chose. Dans une certaine mesure, elle nous permet de servir d’amortisseur et permet de cette façon aux entreprises, quand il y a une baisse d’activité, non pas de licencier les travailleurs, mais de les garder en chômage temporaire, afin de pouvoir les remettre au travail une fois que l’activité économique augmente à nouveau".

Encore faut-il que l’activité économique de l’entreprise reprenne

Pour éviter de réduire ses effectifs, l’entreprise doit donc espérer une reprise de l’activité économique. Pour le moment, le contexte économique international n’est pas très porteur. Entre le conflit commercial Etats-Unis-Chine et le reste du monde, la quasi-récession de l’Allemagne, le Brexit qui n’en finit pas, il y a aujourd’hui beaucoup d’incertitudes qui expliquent, sans doute, pourquoi le chômage temporaire augmente chez nous.

Chômage temporaire et chômage économique, c’est la même chose?

Le chômage économique est une des formes que peut prendre le chômage temporaire. Amandine Boseret : "Parmi le chômage temporaire, il n’y a pas que ce qu’on appelle communément le chômage économique pour les ouvriers. Il y a également un chômage temporaire, en cas de force majeure, qui est prévue pour les employés. Un problème technique… Des ordinateurs qui tombent en panne, par exemple…". En septembre, l’ONEM (l’Office National de l’Emploi) a comptabilisé 261.000 jours de chômage économique indemnisés, alors que les cas de force majeure ou les intempéries ont atteint 80.000 jours de chômage économique indemnisés.

Combien de temps peut durer la période de chômage économique?

Les entreprises peuvent-elles décider de maintenir leurs travailleurs en chômage économique aussi longtemps qu’elles l’estiment nécessaire ou bien y a-t-il des limites ? Il y a des limites, précise Amandine Boseret : "C’est cadré par la loi… Un chômage temporaire complet, par exemple, où on laisse simplement le travailleur chez lui, est limité dans le temps. Et ça, ça dépend aussi du secteur et du type de chômage qui est utilisé".

Si l’entreprise décide de suspendre totalement l’exécution du contrat de travail, on parle d’une période de 4 semaines maximum. Si la suspension est partielle, l’ouvrier travaille deux jours par semaine au lieu de 5, par exemple, la période maximale est généralement de 3 mois.