Le chômage a augmenté en juillet à Bruxelles

Fin juillet, Bruxelles comptait 88.587 chercheurs d’emploi, soit 959 de plus (+1,1%) qu’en juillet 2020, le taux de chômage dans la Région-capitale atteignant 15,6%, a indiqué mardi Actiris.

Par rapport à juin 2021, le nombre de chercheurs d’emploi augmente de 647 personnes (+ 0,7%).

Le chômage des jeunes est par contre en recul. Fin juillet, Bruxelles comptait 7512 jeunes chercheurs d’emploi, soit 628 de moins que l’an dernier (-7,7%), ce qui correspond à un taux de chômage de 20,3%.

Actiris a par ailleurs reçu 4752 offres d’emploi en juillet 2021, ce qui représente un bond de 78,6% par rapport au mois de juillet 2020 et de 68,9% par rapport à juillet 2019. "La principale explication est liée à une amélioration de la capture des offres d’emploi de type 'intérim'. En juillet, Actiris enregistre 2035 offres d’emploi reçues de type intérimaire alors que, l’année passée, ce volume était de 179 unités et de 157 unités en juillet 2019. La hausse des offres d’emploi reçues doit donc être interprétée avec réserve et ne reflète pour l’instant que partiellement une réelle reprise des activités", nuance toutefois l’organisme régional.

En Flandre, le chômage a baissé

En juillet, la Flandre comptait 289.269 demandeurs d’emploi, un nombre en baisse de 13% par rapport à juillet 2020, a annoncé mardi la ministre flamande de l’Emploi, Hilde Crevits.

La baisse du nombre de chômeurs s’observe dans toutes les provinces du nord du pays.

Par rapport à juin, le nombre de demandeurs d’emploi est en revanche en augmentation de 10.677 unités, mais cette hausse est notamment attribuable aux étudiants ayant terminé leur cursus.

"La campagne de vaccination se déroule bien et les entrepreneurs sont plus optimistes que jamais. Nous nous trouvons cet été dans une meilleure situation que l’an dernier et cela se remarque au niveau des chiffres du chômage", commente Hilde Crevits, citée dans un communiqué.