Le choix de poissons pêchés dans le respect de l'environnement en hausse dans les magasins

Ces dernières années, l'assortiment de poissons pêchés dans le respect de l'environnement et dotés du label MSC (Marine Stewardship Council) a sensiblement augmenté dans les grandes surfaces en Belgique.

En 2007, il n'y en avait aucun mais en 2017, 900 produits portaient le label, apprend-on à la lecture d'un premier recensement fait par Marine Stewardship Council (MSC), organisation internationale active dans la certification de pêche durable depuis 1997. C'est Colruyt Group qui propose le plus large choix, tandis qu'Albert Heijn se révèle le meilleur de la classe en données relatives.

Boni et Everyday bons élèves

En janvier 2008, peu après le lancement du label MSC en Belgique, on comptait 14 produits le portant. Cinq ans plus tard, on en recensait 600 et en janvier 2018, 1.513 produits étaient enregistrés. Parmi eux, 900 au moins sont effectivement vendus en grandes surfaces.

Le premier recensement révèle que les marques Boni Selection et Everyday de Colruyt Group ont proposé en 2017 l'assortiment le plus large de poissons certifiés MSC. Les marques domestiques du groupe ont proposé l'an dernier 82 produits dotés du label bleu. Lidl se classe deuxième au recensement avec 75 produits, suivi par Carrefour avec 67.

En chiffres relatifs, c'est Albert Heijn qui rafle la première place: 78% de son offre en poissons sont certifiés MSC. Lidl est à nouveau deuxième (64%), Aldi se place 3e (63%).

8 juin, journée mondiale des océans

Delhaize propose 62 produits certifiés MSC sur un total de 258, soit 24% de son offre. Il s'agit du pourcentage le plus bas de toutes les chaînes reprises dans le classement. Roel Dekelver, responsable communication chez Delhaize, explique que le groupe fait usage d'autres labels également -MSC n'a pas le monopole du poisson pêché dans le respect de l'environnement, affirme M. Dekelver- et que le poisson qu'il propose est à 98% pêché dans le respect de l'environnement. Il réfute le taux de 24%.

"Delhaize poursuit en principe une bonne politique de durabilité mais elle n'est pas totalement transparente. La traçabilité des produits n'est pas garantie", réplique Wouter Dieleman de MSC qui ajoute que l'usage de plusieurs labels et systèmes d'évaluation est perturbant pour le client. Pour ce qui est des surgelés et des conserves, Delhaize se positionne par contre en tête du classement établi par MSC.

Ce vendredi 8 juin est désignée journée mondiale des océans.