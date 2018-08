Le changement climatique: facteur de risque majeur pour l'économie bruxelloise, selon le Lloyd's

Le Lloyd's, c’est le spécialiste mondial de l'assurance et de la réassurance. Un géant du secteur qui devrait s’installer à Bruxelles dès le 1er janvier 2019.

Et, comme il l’a fait avec d’importantes villes européennes, le groupe a analysé les principaux risques qui menaçaient la capitale européenne. Il a aussi chiffré les coûts potentiels de ces menaces à l’aide du City Risk Index, qui mesure l’impact de 22 menaces sur la production économique prévisionnelle de 279 villes et d’estimer les pertes annuelles moyennes que pourraient engendrer ces menaces.

La volonté de l’assureur dans son étude est aussi d’identifier les menaces économiques les plus importantes pour chacun de ses villes afin de prendre des mesures préventives.

Les cinq menaces potentiellement les plus coûteuses

Bruxelles comptabilise un PIB combiné de plus de 150 milliards de dollars. Mais la capitale belge risque de perdre en moyenne 1,15 milliard de production économique annuellement, dont $630 millions à cause de risques "d’origine humaine".

Et parmi ces menaces d’origine humaine, les inondations représenteraient la plus grande menace (250 millions de dollars), derrière une crise des marchés financiers (230 millions de dollars), les cyber-attaques (210 millions de dollars), un choc sur le prix des matières premières (150 millions de dollars), et les pandémies humaines (130 millions de dollars).

Le changement climatique: facteur de risque majeur

En tout, les risques liés au climat représentent un risque de plus de 460 millions de dollars annuel pour Bruxelles. " Cette somme devrait augmenter à mesure que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et violents. L’inondation est l’événement climatique le plus coûteux ", détaille le Lloyd’s.

Mais Bruxelles n’est pas une exception. De nombreuses villes européennes sont exposées à des extrêmes climatiques paradoxaux. En Europe, le gel et la canicule représentent un coût de 1,21 milliard de dollars et les inondations et la sécheresse, représentent un coût de 10,68 milliards de dollars. " La gestion de l'eau face aux changements climatiques devrait être une priorité pour les urbanistes ", indique le géant de l’assurance.

Renforcer la "résilience", priorité absolue

En conclusion de son étude, l’organisme évalue et insiste sur la résilience de chaque ville (sa capacité à faire face aux risques), selon des critères tels que le financement des services d'urgence et les niveaux d'assurance. Si chaque ville de l’Indice améliorait sa résilience pour la porter au plus haut niveau, le risque européen diminuerait de 2,6 milliards de dollars annuellement.

"L'Indice montre qu'investir dans la résilience - de la protection physique contre les inondations aux pare-feu numériques et à la cybersécurité renforcée, combinés avec l'assurance - aidera à réduire considérablement l'impact des événements extrêmes sur les villes, à améliorer la stabilité économique et à accroître la prospérité pour tous", conseille le président du Lloyd’s, Bruce Carnegie-Brown.

Si une ville bien assurée n’en vaut peut-être pas deux, une ville avertie peut certainement prendre des mesures pour diminuer les risques qu’elle court.