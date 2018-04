Le célibataire belge sans enfant est celui qui paie le plus d'impôts parmi les pays de l'OCDE

La pression fiscale sur le travail était toujours la plus élevée en Belgique l'an dernier parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon le nouveau rapport "Taxing Wages". La Belgique est en tête de liste depuis des années. La pression s'est toutefois adoucie par rapport à 2016, ce dont se félicite le ministre des finances Johan Van Overtveldt.

Mais cette taxation élevée n'est pas vraie que pour l'employeur: l’OCDE s’est aussi penchée sur l'imposition des personnes physiques, pour lesquelles il faut additionner l’impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociales payées par les salariés.

Et là aussi, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, la Belgique arrive largement en tête avec un taux de prélèvement de 40,5% pour un travailleur célibataire sans enfant rémunérés au salaire moyen, loin au-dessus de la moyenne de l'OCDE, qui est de 25,5%.

Juste derrière la Belgique, on trouve l’Allemagne (39,9%) et le Danemark (35,8%). Les moins taxés sont le Chili (7%), le Mexique (11,2%) et la Corée du Sud (14,5%).