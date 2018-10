Le capitalisme est-il indépassable ?

C’est l’une des questions en filigrane du livre "Le Prêtre et l’Economiste" que publient Eric de Beukelaer et Bruno Colmant.

Le développement de l’économie de marché est en train de ronger les bases de la vie collective. L’individualisme, l’esprit de compétition, les inégalités, les crises économiques, les atteintes à l'environnement, Facebook, Apple et autre Google… Notre modèle de société, largement basé sur l’Etat providence et la solidarité, encaisse et recule.

Le capitalisme est-il un horizon indépassable? Au contraire, existe-t-il un au-delà du capitalisme?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce jeudi 18 octobre dès 12h30, sur La Première, Bruno Colmant, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB et Eric De Beukelaer, Diocèse de Liège – Vicaire épiscopal pour le temporel.