Le Bureau économique de la province de Namur, une intercommunale qui a traversé la crise

Le Bureau économique de la province de Namur a traversé la crise sanitaire et économique de 2020 sans grand souci. En dépit d’une récession particulièrement violente en Belgique et un peu partout dans le monde en 2020, l’intercommunale annonce un bilan supérieur à la moyenne des dix années précédentes.

Jean-Marie Cheffert, président du BEP Expansion Economique, dit être le premier surpris. "Nous nous attendions à une catastrophe au niveau du développement puisque BEP Expansion est une intercommunale de développement économique. Mais aussi à une catastrophe au niveau des projets qu’auraient ou pas certains investisseurs en 2020 dans la province de Namur. Et là, on a remarqué avec joie que rien n’est encore fondé", a-t-il expliqué.

Au total, 36 terrains ont été vendus à des entreprises qui vont globalement investir 45 millions d’euros. À la clé : 350 emplois. Quant aux 27 bâtiments relais et centres d’entreprises, ils sont quasi saturés (occupés à 95%).

Pas vraiment d'inquiétude pour l'avenir

Pour 2021, l’optimisme est prudent mais bien réel. L’économie belge devrait en effet rebondir cette année. Et même si le moratoire sur les faillites (et donc leur gel) n’a pas été reconduit, Jean-Marie Cheffert n’est pas particulièrement inquiet.

"Évidemment, on ne sait pas prédire l’avenir, mais les retours que nous avons ne sont pas alarmants dans le chef des entreprises", explique le président du BEP Expansion Economique. "Nous n’avons pas de retours visant à dire que des entreprises sont nettement en difficulté et à tel point en difficulté qu’elles devraient mettre la clé sous le paillasson."

L’espoir est évidemment que la reprise économique attendue cette année se confirme et qu’elle soit la plus vigoureuse possible. A plus long terme, le directeur général du BEP, Renaud Degueldre, attend un coup de pouce conséquent du plan de relance que doit encore finaliser la Région wallonne.

"Un des grands axes est tout ce qui concerne les problématiques de l’énergie et de la durabilité, de la rénovation de la construction et autres. Notre secteur étant par essence un secteur où le secteur de la construction est fortement représenté avec des entreprises de renom, il y aura immanquablement une répercussion positive liée au plan de relance sur ces secteurs-là, et donc sur le territoire provincial", explique Renaud Degueldre.

Par ailleurs, ajoute-t-il, "les intercommunales de développement économique ont également été approchées par le gouvernement wallon pour opérationnaliser un réseau de bornes électriques voitures et un réseau de bornes électriques vélos sur l’ensemble du territoire wallon et du territoire provincial. Là, de nouveau, ça a encore des répercussions positives par rapport à nos différents parcs d’activités."