Le budget italien inquiète la Commission européenne

Les discussions sur le budget de l’État à Rome inquiètent de plus en plus la Commission européenne, mais également les marchés financiers. Une situation d'autant plus interpellante que le Vice-Premier ministre italien, Mattéo Salvini, "se fiche" des injonction de l'Union Européenne.

Un niveau de rendement record depuis 2014

Pour mesurer l’inquiétude des investisseurs, il faut regarder les rendements qu’ils exigent pour acheter de la dette publique italienne. Hier, ils s'élevaient à presque 3,5% sur les emprunts italiens à 10 ans, la référence.

C’est leur niveau le plus haut depuis mars 2014 et ça peut poser un problème important à un pays qui porte une dette publique énorme. "La dette dépasse les 130% du PIB, en termes absolus c'est énorme. On parle d’une dette de 2300 milliards d’euros et effectivement, quand on a des taux d’intérêt à moins de 1% comme l’Allemagne ou des taux à 3,5% comme l’Italie, la facture est tout à fait différente", analyse Sylviane Delcuve, économiste senior chez BNP Paribas Fortis.

Une situation à contre courant qui fait grimper les rendements

Comme la Commission européenne, les marchés financiers attendent de l’Italie qu’elle prenne des mesures d’austérité pour essayer de faire baisser sa dette, ou plus exactement le rapport entre sa dette et son Produit intérieur brut, la richesse créée chaque année.

Le gouvernement italien, lui, veut au contraire relancer l’économie du pays en relâchant l’austérité avec des dépenses que l’Italie n’est en fait pas capable de payer. "Le revenu citoyen qui va coûter 10 milliards d’euros et abaisser l’âge de la retraite va coûter sept milliards d’euros. On avait promis d’augmenter la TVA pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, finalement on ne va pas le faire", explique Mme Delcuve.

"Quand on met tout ça bout à bout, il n’y a pas beaucoup d’autres pays en Europe qui ont pris cette trajectoire-là. C’est ça qui fait que l’Italie ressort du lot dans le mauvais sens, et c’est pour ça qu’on le voit au niveau des marchés financiers, et surtout des marchés obligataires", conclut-elle.

Une situation tendue

Cette situation pourrait carrément déraper si d’aventure les agences de notation -celles qu'on a vu apparaître durant la crise financière- mettent leur petit grain de sel dans l’affaire. Ce scénario est tout à fait plausible : "D'ici quelques semaines, deux d’entre elles vont justement revoir la note qu’elles attribuent à l’Italie, ce qu’elles font périodiquement", précise Eric Dor, directeur des études à l’IESEG Management School de Lille.

"Il faut savoir qu’actuellement les agences de notation ne mettent l’Italie que deux crans au-dessus du minimum pour que la dette soit considérée comme étant de qualité", poursuit-il.

Cet enjeu est important évidemment, car si la dette italienne devait devenir " une dette pourrie ", tout son système bancaire serait déstabilisé alors qu’il ne va déjà pas très fort. Et là, dans le pire des scénarios l’Italie pourrait vivre ce que les Grecs ont connu. "Cela avait fini par un rationnement du crédit dans l’économie, des limitations aux autorisations de retrait de billets de la part de la population, des contrôles de capitaux qui restreignaient les possibilités d’envoyer de l’argent en dehors du pays, se souvient Eric Dor. Tout ce qui avait aggravé la crise économique en Grèce".

Une situation complexe à nuancer

Il s'agit d'un scénario catastrophe, mais la situation est tout de même très complexe. D’abord parce que l’Italie n’est évidemment pas la Grèce, ce serait beaucoup plus grave que ce qui s’est passé en Grèce.

Au fond, ce dont l’Italie souffre vraiment, c’est d’une croissance économique trop faible pour réduire le poids de sa dette. Là est le vrai problème et le gouvernement italien estime qu’il faut s’y attaquer en favorisant la relance de l’économie avec des moyens budgétaires, mais ça, les autorités européennes n’en veulent pas et les marchés non plus.