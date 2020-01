Le Brexit, opportunité ou épreuve pour nos entreprises?

Chaque jour, cette jeune société basée dans la région liégeoise, produit 210 000 macarons. PMSweet a réussi à conquérir de nombreux marchés étrangers. Dont le marché britannique. Mais ce ne fut pas chose simple. Car c'est un marché très contraignant. Michaël Labro, fondateur et co-directeur de PMSweet, en sait quelque chose : "Le marché britannique nous impose des règles sanitaires qui sont excessivement compliquées. Ils imposent des choses qu'on ne nous impose pas partout ailleurs en Europe. Et donc, rentrer dans une chaîne de supermarché anglaise est un challenge" Challenge réussi puisque le marché britannique représente aujourd'hui 8,5% de son chiffre d'affaires. Mais ce chiffre ne va plus grimper. Avec le Brexit, cette société n'a pas envie d'investir dans de nouveaux projets en Angleterre : "On va simplement passer à autre chose et se focaliser sur d'autres marchés. On est très tristes car on a mis énormément d'énergie dans ce marché" Alors aujourd'hui, quand on lui demande de qualifier le Brexit, Michaël Labro répond ceci : "challenge et opportunité". Car grâce à son expérience anglaise, il compte bien conquérir de nouveaux marchés étrangers.

Une perte d'énergie Euroquartz se prépare au Brexit - © RTBF A quelques kilomètres de là, se trouve la société Euroquartz. Elle est spécialisée, entre autres, dans le sable de quartz. Et la Grande-Bretagne est un client important : ce marché représente près d'un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour affronter le Brexit, son patron, Geoffroy Jacobs, a dû investir : "En tout, ça nous a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour la petite PME que nous sommes, c'est quand même beaucoup d'argent". Plusieurs membres du personnel ont dû suivre une formation en matière de déclarations douanières, il a fallu faire appel à des consultants. Mais surtout, Geoffroy Jacobs est allé plus loin : il a carrément créé une filiale en Grande-Bretagne. Voici pourquoi : " Grâce à cela, c'est la maison-mère qui est établie en Belgique qui exporte ses produits en Angleterre en les vendant à sa filiale. Et alors c'est la filiale établie en Angleterre qui devient un fournisseur anglais vis-à-vis du client final. C'est une façon de faciliter les choses pour les clients finaux britanniques". Geoffroy Jacobs associe le Brexit aux mots suivants : " gâchis, perte d'énergie, perte de temps, tristesse".

Même pas peur... Des œuvres d'art bien protégées - © RTBF Des clients britanniques, la société Art Schippers en compte aussi beaucoup. Il faut dire qu'elle est spécialisée dans le transport d'œuvres d'art et que les sièges des principales salles de vente se trouvent dans la capitale britannique. Une fois par semaine, un camion part vers Londres livrer des marchandises puis il revient. Cela se fait en une seule journée. Avec le Brexit, Jérôme Merz, qui dirige la société, craint que cela ne soit plus possible : "Il faudra minimum deux jours avec deux hommes mobilisés pendant deux jours, du fait principalement des formalités de douane et des délais sur l'autoroute". Comme beaucoup d'autres dirigeants d'entreprises, il craint que les camions fassent de longues files avant de pouvoir passer les contrôles douaniers. Et il n'y a pas que les formalités de douane qui vont prendre du temps. Il faudra aussi certainement des licences d'export de biens culturels, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Malgré cela, Jérôme Merz pense que le Brexit peut être aussi une opportunité : "Nous sommes en discussion avec des acteurs anglais qui sont dans le commerce et la logistique d'œuvres d'art et qui veulent s'implanter en Europe pour avoir un stock d'œuvres en Europe après le Brexit". Du coup, Jérôme Merz emploie ces deux termes pour qualifier le Brexit : "des opportunités nouvelles et pas peur…"

Des entreprises prêtes? Chez PwC, société de conseils en entreprises, on s'est penché sur la question de la préparation des entreprises belges au Brexit. Pour Lionel Van Reet, celles qui se sont préparées l'ont fait de façon très pointilleuse. Mais attention : "Si on regarde la totalité du nombre d'entreprises qui commercent avec l'Angleterre, on voit que, globalement le nombre d'entreprises prêtes est insuffisant". Néanmoins, il se veut rassurant : il est encore temps de s'y mettre. Mais il ne faut plus tarder. Les entreprises qui se sont préparées très tôt à ce défi seront certainement les mieux positionnées pour y faire face.