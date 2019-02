Le bonus de Carlos Brito, le patron d'AB InBev, est largement raboté

Carlos Brito, le CEO du géant brassicole AB InBev, percevra pour l'année 2018 une rémunération variable de 0,73 million d'euros. Il y a un an, ces bonus s'élevaient encore à 5,1 millions d'euros.

AB InBev a vendu plus de bière l'an dernier et a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice augmenter. La réduction de la dette a toutefois été mise à mal par des cours défavorables sur les marchés émergents. L'entreprise a décidé de réduire de moitié le dividende, à 1,8 euro, afin de relancer la réduction de la dette. Cette dette, considérable depuis la reprise de SABMiller en 2016, a fait plonger le cours de Bourse l'an passé.

Dans le nouveau rapport des rémunérations du groupe établi à Louvain, il est expliqué que la rémunération variable est déterminée par les prestations de l'entreprise et les objectifs individuels.

Le salaire variable de Carlos Brito pour l'année écoulée a baissé de 86%, à 0,73 million d'euros. Les managers reçoivent la partie variable de leur salaire en cash mais sont incités à le réinvestir dans des actions AB InBev qu'ils doivent conserver pendant cinq ans. Ils obtiennent alors notamment une réduction de 10%. Comme ils peuvent investir jusqu'à 60% de leur variable en actions, cette part de salaire peut fortement augmenter en cas de conversion en actions.

Le salaire fixe de Carlos Brito, selon les termes de son contrat, reste stable à 1,64 million de dollars, soit 1,43 million d'euros.