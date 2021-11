Le Black Friday, est-il toujours tendance ?

Ce vendredi, c’est le fameux Black Friday. Depuis quelques années, cet événement commercial prend de l’ampleur chez nous mais aujourd’hui, il divise. Il est systématiquement épinglé pour sa nature consumériste et les dégâts environnementaux qu’il provoque. Il n’y a pas que les militants qui s’en prennent au Black Friday, de plus en plus d’entreprises s’y mettent aussi, comme l’explique Maxime Paquay, journaliste à L'Écho, sur la Première.

"Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se positionner contre ce Black Friday, ou en tout cas à s’en distancier, de la petite start-up à la multinationale comme Kiabi, Décathlon, pour ne citer que deux exemples. Alors, il y a bien sûr dans le lot des entreprises qui sont par natures sociales ou qui ont par nature une activité orientée durable, mais pas uniquement. De plus en plus de distributeurs classiques rejettent aussi ce Black Friday et clament leur volonté de ne pas y participer", explique-t-il.

Les entreprises contre ce Black Friday ?

C'est une tendance qui commence à devenir de plus en plus présente et un éventail d’initiatives existent pour contrer le Black Friday comme le Good Friday, Blue Friday, Green Friday ou encore Back Friday. L’objectif ? Reverser une part des ventes du jour à une œuvre, proposer une alternative sociale ou locale, voire carrément fermer son site Web le jour du Black Friday.

Une nouvelle mentalité ?

De nombreuses entreprises ont bien compris qu’elles avaient plus intérêt à communiquer contre le Black Friday qu’à annoncer des promotions ce jour-là pour tenter de faire décoller leur chiffre d’affaires.

Toutefois, cette journée de folie acheteuse est arrivée il y a à peine cinq ans en Belgique et a mis deux ans à peine à bien s’installer dans les habitudes. Côté chiffres, c’est plus de 125 millions d’euros dépensés en 2020 rien qu’en Belgique.

Donc, la tendance est bien là, indéniable et fulgurante même si aujourd’hui, des remises en question ont lieu.