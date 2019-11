Le Black Friday est-il aussi avantageux pour les commerçants ?

Le Black Friday se déroule aujourd’hui, une journée directement importée des États-Unis et synonyme de gros rabais pour les consommateurs. Difficile en effet de passer à côté puisque de nombreuses marques proposent des offres plus attrayantes les unes que les autres. Pourtant cette "mode" ennuie parfois acheteurs mais aussi commerçants.

Ces derniers, à force de multiplier les journées avec de fortes réductions tout au long de l’année, voient baisser leur rentabilité. La pression de la concurrence et les attentes insistantes des clients font que des commerçants s’y opposent fermement, à l’image de Vincianne Gilard, directrice de Cyréo, une société coopérative à finalité sociale qui retape puis revend des appareils électroménagers en seconde main. "C’est vraiment un mode de consommation qui n’est absolument pas durable" explique-t-elle. "On incite à l’achat neuf, on incite à jeter le plus vite possible et ça a un effet tout à fait négatif en termes de durabilité et en termes d’épuisement des ressources naturelles".

Gros succès commercial en vue

Pour contrer ce phénomène, elle promeut plutôt un Green Friday, un vendredi vert. C’est aussi le cas d’Helena André, cofondatrice de la start-up Just Smile, à La Hulpe, qui vend des couverts et des brosses à dents en bambou. "Quand on détruit tellement les prix, les gens achètent des choses dont ils n’ont pas besoin", observe-t-elle. "Notre idée est donc plutôt d’aller vers des produits qu’on va vraiment utiliser plus longtemps, mais on veut aussi augmenter nos prix à la place de les réduire, et même les doubler, pour que les gens se rendent vraiment compte, aient une prise de conscience, et n’achètent vraiment que ce dont ils ont besoin".

Des prix doublés aujourd’hui et dont les suppléments seront reversés à deux ONG que soutient la start-up. Pourtant, ce Green Friday n’empêchera probablement pas le Black Friday d’être un gros succès commercial. Selon un sondage publié hier, quatre Belges sur dix compteraient acheter aujourd’hui pour faire de bonnes affaires.

Dans le petit monde de la livraison, on se prépare au choc. C’est le cas de Bastien de Wilder, libraire dont l’établissement sert également de point de retrait pour les colis. "Dans une période comme celle-ci, c’est vrai qu’on va avoir beaucoup de monde très vite, avec des files de gens, parce qu’il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement pour des colis. Il va donc falloir faire une distribution très rapide, et en plus de ça, c’est une structure qui va être un peu plus grande, c’est-à-dire que dans des périodes comme maintenant, le Black Friday, on a tendance à évacuer une partie de nos marchandises pour faire plus de place pour les colis justement".

Qu’on soit pour ou contre le Black Friday, il reste un constat : la consommation des ménages est une composante essentielle du produit intérieur brut. L’année passée, nos dépenses de consommation ont atteint 230 milliards d’euros, soit un peu plus de 50% du PIB.