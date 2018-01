Le bitcoin sous 12.000 dollars, toutes les cryptomonnaies à la peine

Le bitcoin et d'autres cryptomonnaies, qui avaient flambé en fin d'année dernière, étaient à la peine mardi, ce que des analystes expliquaient entre autres par une volonté accrue de réguler le secteur.

La plus célèbre monnaie virtuelle, le bitcoin, "est passé sous la barre des 12.000 dollars, du jamais vu depuis début décembre", relevait par exemple mardi matin David Madden, analyste chez CMC Markets UK. Peu avant Noël, la cryptomonnaie avait tutoyé les 20.000 dollars.

Les autorités plus dures envers les cryptomonnaies

Toutes les cryptomonnaies étaient affectées par la baisse, selon la plateforme d'échange coinmarketcap.com. L'ethereum, le ripple et le bitcoin cash perdaient ainsi respectivement 12,41%, 19,16% et 15,51% en milieu de journée mardi, selon cette source.

Selon les analystes, ce mouvement s'explique notamment par les indications d'un durcissement des autorités à l'égard des cryptomonnaies, notamment en Corée du Sud et en Chine.

"Expliquer les mouvements sur le bitcoin est toujours délicat, mais ce plongeon (...) pourrait bien s'expliquer par les signes de volonté régulatrice accrue" des autorités, écrivait ainsi mardi matin Neil Wilson, analyste chez le courtier ETX Capital.

La Corée du Sud, "plaque tournante" des cryptomonnaies

Le gouvernement sud-coréen a indiqué la semaine dernière que Séoul se préparait à interdire les plate-formes d'échange de cryptomonnaies, avant de faire machine arrière et dire qu'il ne s'agissait que d'une des mesures envisagées par le ministère de la Justice. Or la Corée du sud "abrite certaines des plus grosses plate-formes d'échange de bitcoins", soulignait mardi la société d'analyse Capital economics.

Les marchés bruissent également de rumeurs selon lesquelles la Chine s'apprêterait à appliquer une interdiction complète du minage de bitcoin, l'activité informatique consistant à émettre de la monnaie numérique.

Or c'est probablement en Chine que l'activité de minage de bitcoin est la plus développée, rappellent les analystes.