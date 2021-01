Le bitcoin rebondit et repasse la marque des 40.000 dollars

Le bitcoin a repris sa course aux records. Jeudi après-midi, la plus célèbre des cryptomonnaies s'échangeait à 40.112 dollars, effaçant quasiment l'ensemble des pertes essuyées ces derniers jours, qui l'avaient vu chuter de son plus haut historique à près de 42.000 dollars dans la zone des 30.000 dollars.

Cette flambée intervient alors que les appels à la prudence des autorités de surveillance se multiplient à nouveau quant à un engagement dans la cryptodevise qui représente à elle seule environ deux tiers du marché.

►►► Le bitcoin trop volatil, dans quoi investir de sûr et de rentable ?

Pas plus tard que mercredi, la patronne de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Ligade avait appelé de ses vœux une règlementation à l'échelle planétaire. Les régulateurs allemand (Abfing) et britannique (FCA) lui ont fait écho.

Les avertissements semblent cependant être restés lettre morte, relève l'analyste Timo Emden. Selon lui, "les investisseurs spéculatifs pourraient se sentir d'autant plus encouragés à prendre des risques et à continuer à alimenter le rallye dans ce contexte".