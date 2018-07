Le bitcoin rebondit au-dessus des 8000 dollars, un niveau plus vu depuis deux mois

Le cours du bitcoin, première et principale cryptomonnaie, poursuivait son rebond mardi, après une semaine de hausse, évoluant autour de 8.000 dollars pour un bitcoin et revenant à son niveau d'il y a deux mois.

Vers 09h50 GMT (11h50 à Paris), le cours de la cryptomonnaie était de 8.024,80 dollars pour un bitcoin, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie virtuelle a pris environ 2.000 dollars en une semaine (soit une hausse de plus de 25%) après avoir touché fin juin un plus bas depuis novembre.

La "peur de passer à côté"

Selon plusieurs analystes, ce rebond a été initié par une information parue il y a huit jours et selon laquelle BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, s'intéresserait aux cryptomonnaies et à la blockchain, la technologie à l'origine du bitcoin.

Selon Naeem Aslam, analyste pour Think Markets et détenteur de cryptoactifs, la "peur de passer à côté" est l'un des aspects fondamentaux à l'origine des périodes d'emballement du bitcoin et celle-ci "est de retour".

Fin 2017, le bitcoin avait atteint les 19.500 dollars, avant de s'effondrer brusquement. Depuis, la monnaie virtuelle a connu plusieurs périodes de rebonds et de chutes, et le mois de juin a été émaillé de coups durs pour les cryptomonnaies, avec une succession de piratages de plateformes d'échange.