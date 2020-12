Le bitcoin passe pour la première fois la barre des 25.000 dollars

Le cours du bitcoin a passé pour la première fois la barre des 25.000 dollars samedi. La plus célèbre cryptomonnaie a même atteint la valeur de 25.022 dollars sur la plateforme Bitstamp. Début 2020, un bitcoin valait environ 8000 dollars. Le cours avait baissé jusqu'à 4000 dollars durant le premier confinement, avant de progressivement remonter. Il a pratiquement doublé depuis mi-octobre pour atteindre les 20.000 dollars.

A cette époque, la hausse du bitcoin était expliquée par le lancement d'un service d'achat, de vente et de paiement par cryptomonnaie par le géant des paiements en ligne Paypal le 21 octobre. Outre ce service destiné aux particuliers, des fonds d'investissement s'intéressent de plus en plus à cet actif aux mouvements de prix brusques, alors qu'ils s'en sont pendant longtemps méfiés.

"L'utilisation du bitcoin par des investisseurs traditionnels ne fait que commencer", préviennent les analystes de la banque JPMorgan, qui comparent la monnaie numérique et décentralisée à l'or.

"La période des fêtes de fin d'année pourrait être assez plaisante pour le bitcoin, qui serait porté par la vague" d'optimisme sur tous les marchés, estimait à cette époque Craig Erlam, analyste chez Oanda.