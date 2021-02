Le bien-être des Belges baisse et leur productivité aussi, selon le Bureau du plan

Le bien-être des Belges diminue. Selon le Bureau du Plan, cette dégradation a commencé avec la crise financière, en 2008.

Comment le Bureau du plan évalue-t-il notre bien-être ?

Tout d’abord, en calculant un indicateur synthétique qui intègre des données sur la santé, le niveau de vie des Belges, la qualité de leurs relations sociales, le travail, l’éducation, même si pour les Belges, c’est manifestement priorité à la santé, nous dit le patron du Bureau du Plan, Philippe Donnay : "Effectivement, la richesse et les revenus sont une part importante, mais on voit que c’est surtout la santé mentale et physique qui est le facteur principal de bien-être d’une population. En termes de richesse, c’est surtout la privation matérielle qui est importante, c’est-à-dire que les facteurs de pauvreté ne se limitent pas simplement aux revenus, mais ce sont aussi les contacts sociaux, la qualité de ces contacts, la qualité de l’habitat et autres, qui sont des éléments importants et que l’on essaye de synthétiser dans un indicateur synthétique".

Un niveau jamais observé

Les derniers chiffres disponibles portent sur 2019, avec effectivement un recul de l’indicateur de bien-être en Belgique. C’était donc avant la crise sanitaire et économique. Depuis, il est certain que la détérioration de notre bien-être s’est accélérée. "Nous devons atteindre un niveau jamais observé depuis que nous pouvons calculer ces indicateurs de bien-être, depuis une décennie", explique le patron du Bureau du Plan.

La qualité des contacts sociaux est en chute libre, ce n’est pas une surprise, avec la crise sanitaire, la hausse de la mortalité liée au Covid est évidente et une lame de fond depuis des années, les problèmes de santé mentale au travail, les dépressions, et les burn-out en particulier.

Un coût aussi pour notre économie

La dégradation du bien-être en Belgique a un coût non négligeable pour notre économie, c’est aussi le message du Bureau du Plan. Les coûts directs évidemment, médicaments et consultations médicales par exemple. Mais on oublie souvent les coûts indirects de ces problèmes de santé, l’impact des problèmes de santé mentale sur la productivité des travailleurs, et donc, in fine, sur la croissance économique. Tout cela mis ensemble, le coût est énorme. Philippe Donnay précise que : "Si on était dans un monde parfait, c’est-à-dire où tous les Belges seraient en très bonne santé sur le marché du travail, nous aurions probablement un PIB qui serait supérieur, entre 5 et 8%. Ça n’est donc pas marginal. Et essayer de travailler à une population qui est en meilleure santé, cela va aussi générer des revenus, une situation économique plus favorable, mais aussi alléger la pression sur les finances publiques". Notons, pour bien comprendre l’impact, que 5% du PIB, c’est plus de 20 milliards d’euros de richesse non créée sur une année.

Un ralentissement plus marqué en Belgique que dans d’autres pays

Face au coût important de la dégradation du bien-être, comment se place la Belgique par rapport à d’autres pays industrialisés sur cette question de la productivité ? Le Bureau du Plan rappelle que les gains de productivité ont tendance à ralentir dans toutes les économies développées depuis une quarantaine d’années. Mais, explique Philippe Donnay : "Chez nous, le ralentissement est sensiblement plus marqué, et pas seulement à cause des burn-out". Et il poursuit : "Au-delà de l’innovation et de la recherche de l’innovation, il faudrait que cette innovation se transforme en processus productif industriel. Or, c’est là où la Belgique pèche. Mais il y a aussi la qualité de la main-d’œuvre. Nous avons quand même une main-d’œuvre non qualifiée qui reste importante. Ce n’est pas un jugement de valeur sur les gens, mais qu’il y ait encore, dans notre système éducatif, un nombre important de gens qui sortent sans les qualifications de base de savoir lire, écrire et compter est un problème, surtout dans une économie de plus en plus digitale".

Et ce n’est pas tout. Il faudrait également améliorer la qualité de la législation, en particulier notre droit économique. Il faudrait également améliorer l’organisation des pouvoirs publics et réfléchir à toute une série de mesures qui permettraient, dit-il, de libérer un potentiel inexploité de croissance économique. Et c’est vrai qu’on en a beaucoup besoin de cette croissance économique.