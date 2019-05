Le Belge minimise l'espérance de vie après la pension, selon un sondage

Six Belges sur dix pensent que l'espérance de vie après la pension est inférieure à 15 ans. Toutefois, le Belge part actuellement à la retraite à 60 ans et l'espérance de vie s'établit à 81 ans, souligne CBC Banque & Assurance dans son troisième Observatoire consacré aux Belges et leur pension. La matière reste encore largement méconnue, constatent les auteurs du sondage présenté mardi.

Près de trois quarts des personnes sondées par Ipsos en mars dernier ne connaissent pas (ou peu) notre système de pension en 3 piliers à savoir la pension légale (pilier 1) suivie par la pension complémentaire professionnelle (pilier 2) et l'épargne-pension individuelle (pilier 3). Les jeunes (25-35 ans) sont plus nombreux à ignorer cette distinction.

Un Belge sur 3 ne comprend pas le système de financement des pensions et son système de solidarité.

La sous-estimation des années post-retraite, "couplée au manque de compréhension des mécanismes de pension semble induire une double difficulté. D'une part, les personnes interrogées éprouvent des difficultés à évaluer leurs besoins futurs au moment de la pension. D'autre part, elles évitent de faire des choix pour les remettre à plus tard", commente Alexia Autenne, professeure de droit à l'UCLouvain.

Six personnes sur dix pensent qu'il faut commencer à épargner pour sa pension avant 35 ans, mais une sur deux reconnaît ne pas suffisamment préparer cette pension, selon l'Observatoire.