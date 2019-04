Le Belge épargne de moins en moins: comment l'expliquer?

Il n’y a jamais eu autant d’argent sur les carnets d’épargne classiques en Belgique: près de 273 milliards d’euros à la fin du mois de février. Pourtant, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le Belge épargne de moins en moins. En 2009, les Belges épargnaient 18% de leur revenu disponible. En 2018, ce taux d’épargne est tombé à 11,8%. Comment l'expliquer?

Tax shift, saut d'index...

Selon Frédéric Caruso, économiste à l’Iweps, le pouvoir d’achat est bridé malgré une baisse importante du chômage. "Récemment, c’est vrai que le marché du travail s’est bien comporté et que le nombre de travailleurs et de personnes qui soutiennent la masse salariale dans les revenus a été assez vigoureux. Toutefois, on vient aussi de traverser une période où les hausses salariales ont été relativement modérées," explique Frédéric Caruso, qui pointe du doigt "la modération salariale qui était encadrée par le gouvernement et on pense aussi au saut d’index."

A partir de 2016, ajoute-t-il, "il y a bien eu toute une série de mesures plus favorables au pouvoir d’achat — on pense par exemple au tax shift — mais dans le même temps, on a aussi une inflation qui est quand même relativement élevée, et plus élevée qu’ailleurs en Europe, ce qui grève aussi le pouvoir d’achat des ménages".

A cela, s’ajoute la chute des taux d’intérêt depuis la crise financière et économique de 2007-2008. Cette chute des taux d’intérêt a littéralement laminé les revenus de l’épargne. C’est important parce que très souvent, les premiers revenus qui vont aller gonfler l’épargne des Belges sont les intérêts perçus sur les placements. Quand les revenus financiers fondent, on épargne moins.

Des différences entre Flandre et Wallonie?

Le taux d’épargne a chuté en Flandre entre 2009 et 2016 et le taux d’épargne se situait autour de 13%. Comme les ménages flamands sont en moyenne plus riches que les ménages wallons ou bruxellois, la chute des taux d’intérêt les a sans doute davantage affectés. En Wallonie, en revanche, le taux d’épargne a stagné, mais c’est vrai qu’il est aussi beaucoup plus bas, autour de 8%.

"Le niveau de revenu aujourd’hui des ménages wallons est de l’ordre de 15% plus bas que le niveau de revenu des ménages flamands", explique Frédéric Caruso. "Forcément, avec un certain nombre de dépenses incompressibles — on peut penser au logement, au transport ou à l’alimentation — qui prennent plus de place dans un budget plus étroit, dans ce cadre-là, il y a évidemment moins de place pour pouvoir épargner. Et c’est le cas pour les Wallons."