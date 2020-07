Le baijiu, l’alcool le plus puissant au monde, se tourne vers l’Occident

Il est le spiritueux le plus bu dans le monde et son fabricant numéro un est l’entreprise de boisson alcoolisée la plus valorisée au monde, à un peu plus de 230 milliards d’euros. De quoi lui surnommer le nom d’or transparent, comme son apparence. Non, ce n’est pas le gin, la vodka ou le saké mais bien le baijiu, l’alcool le plus puissant au monde.

Vous ne le connaissez certainement pas, mais en Chine, le baijiu est une institution. Cet alcool blanc dont le nom veut littéralement dire "alcool transparent" obtenu par la fermentation de sorgho (plante ressemblant au maïs) avec le même micro-organisme servant à la fermentation pour la sauce soja ou le vinaigre de riz.

Il mûrit en cave pendant des mois ou des années. Le résultat est fort, très fort : 56 degrés et plus. Mais pas de quoi refroidir les chinois qui dépensent en moyenne trois plus pour du baijiu que pour de la bière.