Le 53e salon du Bourget a ouvert ses portes ce lundi (photos)

C'est LE rendez-vous du monde de l'aéronautique et de l'espace, celui que tous ceux qui s'intéressent à tout ce qui vole n'oublient pas de noter dans leur agenda. Il faut dire que ce que l'on appelle officiellement le "Salon international de l'aéronautique et de l'espace" mais qui est beaucoup plus connu sous l'appellation " Salon du Bourget" est un réel événement planétaire, très loin devant toutes les autres organisations du même genre, pas seulement en nombre d'exposants (il y en a 2453 cette année) et en visiteurs (les organisateurs en annoncent plus de 320.000) mais aussi en notoriété sans négliger l'impact médiatique: il y aura cette semaine 3450 journalistes originaires de 67 pays dans les travées de cet immense salon qui s'étale sur 324.000 m2.

D'abord réservé aux professionnels qui savent à quel point il est nécessaire de participer à ce genre d'événement, qui permet de nouer des contacts et parfois de conclure des contrats certes préparés depuis de longs mois quand ce ne sont pas de longues années, le Salon du Bourget devient ensuite (à partir du vendredi 21 juin) une authentique fête populaire où l'on peut venir en famille découvrir et admirer de très près tout ce qui touche à l'aéronautique. Le Bourget, c'est donc aussi l'occasion d'annoncer la signature de contrats ou de commande: ce lundi, la société californienne de leasing ALC a par exemple dévoilé son intention d'acheter 100 avions à Airbus

Le Bourget, c'est évidemment l'occasion de voir les dernières innovations des géants du secteur (Airbus, Boeing, Safran, ...) mais aussi et peut-être surtout de tous ces acteurs dont le nom n'évoque rien souvent pas grand chose - pour ne pas dire rien - du grand public mais sans le travail desquels aucun avion ne pourrait sans doute décoller.