Lanceurs spatiaux Ariane et Vega: 150 emplois potentiellement créés en Belgique

Quelque 150 emplois seront créés à Bruxelles, Liège, Charleroi et Lummen pour les nouveaux lanceurs Ariane et Vega grâce à la contribution majorée de la Belgique aux programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA), a annoncé mardi le ministre de la Politique scientifique David Clarinval.

C'est sur ces mots que le vice-Premier ministre MR a ouvert la 12e Conférence spatiale européenne, qui se tient ces mardi et mercredi au Palais d'Egmont à Bruxelles.

Le premier vol d'Ariane 6 est prévu fin décembre prochain, de même qu'un premier lot de production de 14 lanceurs pour les années 2020-2022.

Pour la Belgique, cela représente un potentiel de 100 emplois à haute valeur ajoutée chez les industriels concernés (Sabca, Safran AeroBoosters et Thales Alenia Space).

Le premier vol de Vega C, un lanceur plus léger qu'Ariane, sera lui effectué entre juillet et octobre 2020. A terme, 50 personnes seront employées en Belgique dans le cadre des activités de production de Vega-C et de Vega-E (Sabca, Spacebel et Safran AeroBoosters).

Ces emplois, selon le ministre, sont une retombée des investissements "sans précédent" de la Belgique dans les programmes de l'ESA: ils atteindront 1,45 milliard d'euros pour la période 2020-2024, contre 1,2 milliard d'euros pour la période précédente.

Une autre retombée de cet engagement avait déjà été annoncée: le choix par l'ESA du site du Centre européen de la sécurité et de l'éducation spatiale (ESEC) à Redu, en province de Luxembourg, pour abriter le futur centre de cyber-sécurité de ses activités.