Lancement de Shopera pour redynamiser les commerces entre la Bourse et la place Rogier

L'association commerciale Shopera, créée pour la zone située entre la Bourse et la place Rogier, a été lancée vendredi, dans la galerie Anspach à Bruxelles, en présence du bourgmestre de la Ville Philippe Close, de l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain et de l'échevine de la Propreté publique Zoubida Jellab.

La zone comprend la rue Neuve, le boulevard Adolphe Max et les rues adjacentes. La nouvelle association entend redynamiser cette zone entre la Bourse et la place Rogier pour qu'elle devienne le principal centre de commerce de Bruxelles et de la Belgique.

"Nous allons en premier lieu veiller à ce que la zone soit propre et ensuite à ce que les clients s'y sentent en sécurité à chaque instant de la journée, et enfin, nous allons organiser toute une série d'activités pour redynamiser la zone", a déclaré Quentin Huet, le manager de Shopera.

L'association proposera également des services aux commerçants comme des formations gratuites et une application leur permettant de communiquer directement avec leurs collègues.

Pour réaliser ces objectifs, Shopera travaillera en étroite collaboration avec la Ville de Bruxelles. Le bourgmestre Philippe Close estime que cette initiative "permettra d'échanger davantage avec les commerçants de la zone Shopera sur les problématiques existantes". Il a assuré avoir à cœur "de soutenir les projets qui ont pour but d'offrir une meilleure expérience aux Bruxellois et aux visiteurs du centre-ville".

Shopera est une initiative de la fédération du commerce Comeos, de BECI (la Chambre de commerce et d'industrie à Bruxelles) et de l'UCM (Union des Classes moyennes).



