La Zone euro en 2019: "Tout le monde sait qu'il faudra aller vers plus de solidarité"

Quel regard peut-on porter sur l'avenir de la Zone euro en 2019? Florence Pisani, directrice de la recherche économique pour le gestionnaire d’actifs Candriam, table sur une croissance économique à 1,5% dans l’eurozone l’année prochaine. C'est plutôt optimiste, alors que les chemins économiques divergent plus que jamais entre États membres ; ce n’était pas le cas il y a 10 ans. Où est donc l’intégration économique européenne ? Florence Pisani appelle d’urgence à un budget européen et pointe les risques majeurs pour la zone euro en 2019 : "Le vrai risque, c’est qu’on a un certain nombre de sources d’incertitudes qui peuvent étouffer cette croissance européenne. Ces sources d’incertitude sont relativement nombreuses. Il y a d’abord une guerre commerciale et l’Europe n’est pas à l’écart de cette guerre commerciale. On entend parler de la Chine et des États-Unis, mais l’Europe est au milieu de cette guerre commerciale. Si demain Donald Trump mettait des droits de douane sur le secteur automobile, ça freinerait la croissance en zone euro. Et surtout, ce que fait cette guerre commerciale, c’est que ça crée de l’incertitude qui peut conduire les entreprises à reporter leurs projets d’investissement ou à reporter leur embauche. Le deuxième risque, c’est ce qu’on commence à observer, c’est-à-dire des divergences structurelles entre les économies européennes. C’est un vrai problème de la zone euro. Ce qu’on constate aujourd’hui, c’est qu’alors qu’on avait des économies dont les revenus par habitant étaient très proches au milieu des années 2000 — la France, l’Allemagne et l’Italie avaient le même revenu par habitant au milieu des années 2000 — on a aujourd’hui des revenus par habitant qui sont très différents. Le revenu par habitant en Italie est aujourd’hui 25% en dessous de celui de l’Allemagne, et en France, il est 12% en dessous de celui de l’Allemagne. Donc, il y a des divergences réelles qui sont en train de se produire à l’intérieur de la zone euro, et ça, c’est un problème pour l’euro, pour l’intégrité de l’euro sur le moyen terme. Il faut qu’on trouve en Europe quelque chose pour essayer de réduire à moyen terme ces divergences".

"Il y a peu de marge"

Faire converger à nouveau ces économies européennes, "c’est un problème de moyen terme. Il y a assez peu de marge de manœuvre aujourd’hui. Quand on regarde en Europe, on est un endroit où on a une politique monétaire qui est déjà extrêmement accommodante, et en matière de politique budgétaire, on est relativement contraint, il y a peu de marge. On peut jouer un peu sur les objectifs, on peut décaler un peu dans le temps les objectifs, comme on l’a fait sur les dernières années, on peut trouver un peu de flexibilité, mais il n’y a pas énormément de marge en matière de politique économique. Mais les vrais problèmes sont beaucoup plus structurels. Il faut arriver à ce qu’un certain nombre de pays, comme l’Italie, arrivent à regagner de la compétitivité, et ça, ça relève en partie de politique nationale. Ce qui est vrai, c’est que si on arrivait à se mettre d’accord ensemble sur un budget européen et à dégager des marges de manœuvre pour essayer de faire reconvertir les économies, ça aiderait. Ça suppose à la fois un peu plus de solidarité au niveau européen et ça suppose aussi qu’il y ait au niveau national des réformes qui soient mises en œuvre. Il faut arriver à mettre en place ce budget européen. Le problème est d’arriver à trouver une convergence entre les États membres pour se mettre d’accord et faire ce budget européen. Tout le monde sait qu’il faudra aller vers plus de solidarité et la question c’est : à quel rythme on y va ? Il est temps aujourd’hui d’essayer de tourner assez vite le volant pour aller vers cette construction européenne, pour fortifier l’Europe, mettre en place des garde-fous. On est tous d’accord sur le fait qu’il faudra le faire, le seul problème est l’horizon dans lequel on veut le faire. Je pense que c’est assez urgent d’y arriver vite".

Le calendrier européen s’annonce chargé en 2019 avec évidemment les élections européennes, mais aussi entre autres la désignation d’un nouveau président pour la Banque centrale européenne, la BCE, sans parler aussi de la date fatidique du 29 mars pour le Brexit, qui ne manquera pas d’occuper les institutions européennes jusque-là.