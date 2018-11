La Wallonie refinance la Sogepa de 50 millions d'euros pour garantir sa flexibilité

Le gouvernement wallon va augmenter de 50 millions le fonds de réserve de son bras financier public, la Sogepa, pour garantir une certaine flexibilité dans ses interventions auprès des entreprises en difficultés, rapporte L'Echo jeudi.

"Il est indispensable que la Sogepa ait un fonds de réserve qui lui donne la crédibilité pour être un interlocuteur utile sans devoir solliciter des crédits supplémentaires au gouvernement. L'urgence de certaines situations exige d'avoir un fonds de réserve", justifie le ministre de l'Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) qui a validé ce refinancement. "L'ADN de la Sogepa est d'être capable de participer à des projets majeurs souvent liés à l'émergence d'une crise", comme ce fut le cas avec ArcelorMittal.

Le redéploiement du site du verrier Durobor à Soignies

"Nous avons actuellement 140 millions de trésorerie mais si on additionne les projets qu'on veut faire comme Thunder Power, on pourrait être à court, justifie Renaud Witmeur, le président du comité de direction de la Sogepa. "Or, pour être réactif, il faut disposer de moyens nécessaires."

Parmi les dossiers chauds sur la table de la Sogepa figurent entre autres le redéploiement du site du verrier Durobor à Soignies et la compagnie Air Belgium pour laquelle le conseil d'administration doit valider l'octroi d'un prêt de 4 millions vendredi.