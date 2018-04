La viticulture belge: un secteur en plein boom

C'est un secteur de l'économie belge dont on parle peu et qui est pourtant en pleine expansion : celui du vin. Rien qu'en Wallonie, on produit des centaines de milliers de bouteilles chaque année.

Depuis les années 2000, des investisseurs ont décidé de faire de la vigne une activité rentable, et du vin de qualité que l'on retrouve en magasin.

Le marché reste modeste mais le secteur se professionnalise. Aujourd'hui, La Wallonie compte près de 200 hectares consacrés à la vigne. Les professionnels du secteurs espèrent voir cette surface doubler d'ici trois ans.

Et pourquoi pas imaginer une reconversion pour certains agriculteurs ? Certains ont déjà franchi le pas.

Un succès qui n'aurait rien de surprenant, les failles calcaires le long du sillon Sambre et Meuse seraient propices à la plantation du chardonnay, notamment.