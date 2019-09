La viande fraîche, plus important produit d'exportation agricole flamand

L'an dernier, la Flandre a plus exporté de produits agricoles qu'elle n'en a importé. La balance commerciale du secteur affiche un excédent de 6,4 milliards d'euros. La viande fraîche est le plus important produit d'exportation dont le marché principal est la France, indique lundi le rapport "Le commerce agricole flamand en 2018", publié par le Département Agriculture et Pêche.

La balance commerciale du secteur est positive depuis plusieurs années. En 2018, la Flandre a exporté pour 38,4 milliards d'euros de produits agricoles et en a importé 32 milliards soit un excédent de 6,4 milliards (+5%).

La viande fraîche est le plus important produit agricole d'exportation avec une valeur d'environ 2,8 milliards, suivie par les produits laitiers (2,8 milliards) et les produits cacaotiers (2,5 milliards). 82% des exportations se font en Europe. Hors Europe, les principaux marchés sont les USA et la Chine.