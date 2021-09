La vente en seconde main s'impose un peu partout en Europe

La vente en seconde main et les plateformes de vente entre particuliers (C2C) prennent une place de plus en plus importante sur le marché transfrontalier du commerce électronique en Europe (UE28). Vinted, la plus grande place de marché C2C en ligne d'Europe dédiée à la mode d'occasion, et OLX, qui diffuse des petites annonces dans plusieurs pays européens, pointent ainsi à la 5e et 6e place du classement des dix meilleures plateformes commerciales transfrontalières opérant en Europe. Ce top 10 établi par Cross-Border Commerce est dominé par eBay, AliExpress et Amazon.

Concernant le succès de la vente en seconde main, les auteurs de l'étude estiment que "d'ici 2028, la revente sera 1,5 fois plus importante que la mode rapide, et les articles de seconde main représenteront 11% des garde-robes. La génération Y et la génération Z sont à l'origine de cette croissance, car les 18-37 ans achètent 2,5 fois plus d'articles d'occasion que les autres tranches d'âge".

Le classement confirme aussi les bonnes prestations, durant la crise sanitaire, des plateformes alimentaires comme UberEats (10e) et Takeaway.com qui échoue aux portes du top 10.